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НАТО – не монолит: генерал объяснил, почему Украине в войне с Россией нужно рассчитывать только на себя

НАТО – не монолит: генерал объяснил, почему Украине в войне с Россией нужно рассчитывать только на себя
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф

Украине не стоит всерьез надеяться на прибытие подразделений армий стран НАТО в случае крупного вторжения россиян в Украину. Альянс довольно разношерстная и бюрократическая структура.

Такие мысли в интервью OBOZREVATEL высказал генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

Офицер не считает, что через день после начала полномасштабных действий в Украину перебросят бойцов 101-й или 82-й дивизий США. Дело в том, что процесс предоставления кому-либо военной помощи является для западных стран довольно сложным и длительной процедурой. Для этого прописаны определенные меры предосторожности и процедура. Даже в случае нападения на одну из стран-члена альянса, - пройдет время, чем все остальные государства НАТО смогут отреагировать. Речь идет именно о задействовании вооруженных сил.

По мнению Забродского, в отношении Украины в НАТО не единой позиции. Альянс далеко не монолит. Поэтому нашей стране обходимо рассчитывать только на самих себя.

"Единственная силовая организация, которая гарантированно будет бороться за Украину, – это ее Вооруженные силы. Внимание должно быть сосредоточено именно на них", - отметил генерал.

В то же время, Забродский не исключил помощь от западных союзников. Правда. Немного в другом ключе.  Украине могу предоставить разведданные, материальную помощь, содействовать в контроле воздушного пространства. К этому можно добавить военные корабли НАТО в Черном море, поддержка в информационно пространстве и взаимодействие спецслужб.

В США поддержали стремление Украины в НАТО, но есть одно "но"

Тем не менее, стоит отметить, что США уже готовят новый пакет военной помощи для Украины, объемом в 125 миллионов долларов.

Напомним, Забродский заявлял, что Кремль использует вооруженные силы как средство для переговоров с Украиной и Европой.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,718

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НАТО, Россия, Война, Михаил Забродский, помощь союзников.
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