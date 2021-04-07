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Будет настоящая война: экс-чиновник Госдепа спрогнозировал новое нападение России на Украину

Будет настоящая война: экс-чиновник Госдепа спрогнозировал новое нападение России на Украину
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин неспроста создает очередной виток эскалации на Донбассе, поскольку не исключает открытое нападение на Украину.

В этом уверен американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид.

"Он мог бы! Я помню корни грузинской войны (2008 год, - Авт.) и его нападение на Украину в 2014 году. Но Путину надо хорошо подумать, прежде чем нападать. Украинцы будут бороться, их не растоптать и не переехать", - уверен он.

По его словам, "новая война" точно не будет похожа на аннексию Крыма, когда новое правительство Украины после бегства бывшего президента Виктора Януковича не знало, как ответить, и не знало своих полномочий.

"Сейчас если Путин начнет атаковать – украинцы ответят, и это будет настоящая война. А ведь эта война в России не пользуется популярностью, и Путин знает об этом", – сказал дипломат.

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Фрид подчеркнул, что Россия скрывает свои потери во время военного конфликта на востоке Украины, "а новая война не оставит ему возможность скрывать их дальше".

"Я не убежден, что Путин будет атаковать, но он может", – отметил Фрид.

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По мнению дипломата, на Донбассе происходит обострение, поскольку Путин не хочет видеть Украину независимой и демократической.

"Он хочет видеть ее под своим влиянием, это его цель. Демократичная и европеизированная Украина опасна для Путина. Не для России, для путинизма", – сказал дипломат.

Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, ранее заявивший, что Россия не имеет никакого отношения к войне на Донбассе, сказал, что участие США в войне на Донбассе может создать прецедент для очередного витка напряженности.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Донбасс, ВСУ, Обострение, Война на Донбассе.
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