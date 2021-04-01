Скачать
Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Это не шутка: с 1 апреля в Украине - больше бесплатных услуг, а тарифы не выросли (инфографика)
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
Facebook запретил даже голос Трампа: соцсеть удалила контент с выступлениями политика
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей
Новый локдаун в Киеве и по всей Украине: адвокат объяснил, насколько законны жесткие решения властей

У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам

У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков жестко пошел в отказ, рассуждая о  возможности российских военных перебрасывать технику в зону военного конфликта на Донбассе, учитывая недавнее обострение и обстрел позиций ВСУ наемниками Путина под Шумами 26 марта.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера украинского агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка.

"Смотрите, РФ перемещает Вооруженные силы  в пределах своей территории по своему усмотрению", - сказал Песков.

Песков заявил, что  внутренние дела России не должны никого  беспокоить, тем более, что, по заверению Пескова,  "это ни для кого не представляет никакой угрозы".

На вопрос Цимбалюка, может ли случиться так, что российские военные вдруг "уйдут в отпуск и повелению своих сердец отправятся в Украину" воевать, Песков пошел в отказ: "Я только, что вам сказал, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в ни каких вооруженных конфликтах на территории Украины".

Отметим, что в последнее время движение военной техники было замечено сразу по нескольким направлениям. В частности, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ.

Также движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта.

Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что обострение на Донбассе и наращивание военной мощи РФ вблизи границ с Украиной послужило поводом для беспокойства со стороны США и повышения боеготовности американских войск в Европе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 249

Все по теме:

Донбасс, Дмитрий Песков, Война на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Моя жизнь закончилась": звезда сериала "Школа" призналась, что ее изнасиловали
02 Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
03 Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"
04 Когда ты часть "русского мира", а документ у тебя американский: в скандальной поездке Познера в Грузию открылся важный момент
05 Дальнобойщик проскочил без очереди, но вскоре пожалел о своем поступке (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Киевлянина госпитализировали после посещения AROMA KAVA
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Киевлянина три года удерживали в заточении из-за квартиры (фото)
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Работать запретили, а помощи не дают: предприниматели Полтавы восстали против карантина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь