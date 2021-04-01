У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков жестко пошел в отказ, рассуждая о возможности российских военных перебрасывать технику в зону военного конфликта на Донбассе, учитывая недавнее обострение и обстрел позиций ВСУ наемниками Путина под Шумами 26 марта.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера украинского агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка.

"Смотрите, РФ перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению", - сказал Песков.

Песков заявил, что внутренние дела России не должны никого беспокоить, тем более, что, по заверению Пескова, "это ни для кого не представляет никакой угрозы".

На вопрос Цимбалюка, может ли случиться так, что российские военные вдруг "уйдут в отпуск и повелению своих сердец отправятся в Украину" воевать, Песков пошел в отказ: "Я только, что вам сказал, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в ни каких вооруженных конфликтах на территории Украины".

Отметим, что в последнее время движение военной техники было замечено сразу по нескольким направлениям. В частности, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ.

Также движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта.

Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что обострение на Донбассе и наращивание военной мощи РФ вблизи границ с Украиной послужило поводом для беспокойства со стороны США и повышения боеготовности американских войск в Европе.