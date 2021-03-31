Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео

Российская Федерация активно и в больших количествах перебрасывает армейскую технику к границам Украины, в том числе в оккупированный этой страной Крым.
Так, в последние дни марта россияне начали активно выкладывать в интернете видео железнодорожных составов с армейской техникой, по их словам, направляющейся в оккупированый Крым.
На публикуемых видео видно, что эшелоны загружены, в том числе, большим количеством бронемашин пехоты (БМП) и самоходных артиллерийских установок (САУ) Вооруженных сил РФ.
Также похожие видео публикуют и пользователи Twitter.
Хотят ли русские войны?
Россия перебрасывает в оккупированный Крым военную технику.
А крымские ватники думали, что мост нужен для того, чтобы к ним приехали толпы богатых туристов? Другого турпотока на военной базе быть не может pic.twitter.com/ADp3zlFs2N
— Մιtαuskαs (@A_Vit_) March 31, 2021
При этом есть сообщения, что эшелон с армейской техникой зафиксировали в Крыму еще 30 марта.
Крым, 30 марта pic.twitter.com/yaMoN7leio
— IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 30, 2021
Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о целях президента РФ Владимира Путина в Украине.
Ранее генерал Василий Богдан рассказал "Телеграфу", откуда и почему можно ждать нового удара со стороны России.
27 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Тем самым Украина официально признала Россию военным противником.
При этом военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович поделился с "Телеграфом" своими оценками происходящего на Донбассе и прогнозом, чего ожидать дальше.