Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео

Российская Федерация активно и в больших количествах перебрасывает армейскую технику к границам Украины, в том числе в оккупированный этой страной Крым.

Так, в последние дни марта россияне начали активно выкладывать в интернете видео железнодорожных составов с армейской техникой, по их словам, направляющейся в оккупированый Крым.

На публикуемых видео видно, что эшелоны загружены, в том числе, большим количеством бронемашин пехоты (БМП) и самоходных артиллерийских установок (САУ) Вооруженных сил РФ.

Также похожие видео публикуют и пользователи Twitter.

Хотят ли русские войны?

Россия перебрасывает в оккупированный Крым военную технику.

А крымские ватники думали, что мост нужен для того, чтобы к ним приехали толпы богатых туристов? Другого турпотока на военной базе быть не может pic.twitter.com/ADp3zlFs2N — Մιtαuskαs (@A_Vit_) March 31, 2021

При этом есть сообщения, что эшелон с армейской техникой зафиксировали в Крыму еще 30 марта.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о целях президента РФ Владимира Путина в Украине.

Ранее генерал Василий Богдан рассказал "Телеграфу", откуда и почему можно ждать нового удара со стороны России.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Тем самым Украина официально признала Россию военным противником.

При этом военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович поделился с "Телеграфом" своими оценками происходящего на Донбассе и прогнозом, чего ожидать дальше.