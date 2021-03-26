Не только вода для Крыма: Данилов рассказал о целях Путина в Украине

Россия продолжает говорить с Украиной с позиции силы не только потому, что у нее есть проблема с подачей воды в оккупированный Крым.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью НВ.

По словам Данилова, Россия никогда не прекращала давить на Украину, но ВСУ образца 2014 года и нынешняя украинская армия - "это две совсем разные армии".

"То, что мы сегодня находимся в чрезвычайно сложной ситуации с РФ — это может быть не только из-за воды. Может быть любой повод, потому что задание Российской Федерации — уничтожить нас как страну", - сказал секретарь СНБО и добавил, что российские власти этого никогда не скрывали.

При этом, он подчеркнул, что Украине стоит быть готовой к любому сценарию развития событий.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 марта, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вследствие обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.