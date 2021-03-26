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Не только вода для Крыма: Данилов рассказал о целях Путина в Украине

Не только вода для Крыма: Данилов рассказал о целях Путина в Украине
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия продолжает говорить с Украиной с позиции силы не только потому, что у нее есть проблема с подачей воды в оккупированный Крым. 

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью НВ

 По словам Данилова, Россия никогда не прекращала давить на Украину, но ВСУ образца 2014 года и нынешняя украинская армия - "это две совсем разные армии". 

"То, что мы сегодня находимся в чрезвычайно сложной ситуации с РФ — это может быть не только из-за воды. Может быть любой повод, потому что задание Российской Федерации — уничтожить нас как страну", - сказал секретарь СНБО и добавил, что российские власти этого никогда не скрывали.

При этом, он подчеркнул, что Украине стоит быть готовой к любому сценарию развития событий. 

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 марта, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вследствие обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Донбасс, Алексей Данилов.
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