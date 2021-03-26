Украина официально признала Россию военным противником (документ)

Владимир Зеленский подписал указ, которым на законодательном уровне закрепляется за Россией определение военного противника Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

"На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины, который осуществляет вооруженную агрессию против Украины, временно оккупировал территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь, территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что Россия постоянно угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, применяя разного рода провокации, касающиеся военной, политической, экономической и других сфер.

В документе не исключается вероятность эскалации российской вооруженной агрессии в Украине, в то же время в указе отмечается, что Украина не выбирает путь чрезмерной милитаризации, а стоит н позиции защиты собственных интересов и суверенитета.

В указе уточняется, что если ситуация будет развиваться так и дальше, постоянная военная агрессия России может спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе.

Кроме того, основным риском в сфере военной безопасности является неспособность Украины обеспечить отпор и сдерживание вооруженной агрессии России.

Как сообщал "Телеграф", ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 19 компаний, которые используют украинские недра еще во времена президентства Виктора Януковича, ранее также попавшего под санкции.