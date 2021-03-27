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Перемирие - это не мир, война на Донбассе продлится до тех пор, пока одна из сторон не сдастся, - военный обозреватель

Перемирие - это не мир, война на Донбассе продлится до тех пор, пока одна из сторон не сдастся, - военный обозреватель
Обновлено 13:19 Сегодня Телеграф

Массовая гибель и ранения украинских военных после обстрела 26 марта на Донбассе, попытка президента Украины Владимира Зеленского созвать «нормандскую четверку», новые обстрелы.

Почему на донбасском фронте наблюдается новое обострение и чего ожидать дальше? Своим мнением с «Телеграфом» поделился военный обозреватель, главный редактор «Апострофа» Денис Попович.

«Происходит то, что называется одним емким словом - "война". Перемирие - это не мир. Мир наступает только когда политики ставят подписи под соответствующими документами, а войска возвращаются в места дислокации. Режим прекращения огня, который действовал в последние полгода - это не мир. Рано или поздно, он был бы сорван, потому что политики не пришли к оснвовополагающему соглашению. А они и не придут, потому что позиции слишком разнятся», - поясняет Денис Попович.

Денис Попович

Фото: Детектор медиа

По его словам, сейчас мы входим в новый "сезон обстрелов", который когда-нибудь закончится новым перемирием.

«И так - по кругу, пока одна из сторон не сдаст свои позиции на переговорном фронте или же не решится перевернуть шахматную доску, решившись на военную операцию», - прогнозирует Денис Попович.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что целью России является уничтожение украинского государства. 

Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Война, Донбасс, ВСУ, Денис Попович.
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