Зеленский подписал стратегию обороны, а Россия названа военным противником – что это значит?

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Что это значит? Почему это важно? Своим мнением с "Телеграфом" поделился аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

По словам аналитика, принятие данной Стратегии вписывается в алгоритм действий, заданный Законом о нацбезопасности от 2018 года.

"В сентябре прошлого года мы получили Стратегию национальной безопасности и обороны – главный документ, который задает стратегические рамки для всех ведомств. В нем обозначены главные цели и задачи касательно нацбезопасности и обороны. Теперь настал черед ведомственных документов. И Стратегия военной безопасности – первый из таких", – говорит Николай Белесков.

По его словам, документ поясняет, как у нас будет развиваться военное строительство, перечисляет военные угрозы и то, как мы намерены на них реагировать.

"На основе уже этой стратегии разработают стратегический оборонный бюллетень, – продолжает аналитик. – Там более детально будут обозначены направления развития вооруженных сил (заменив прежний документ, от мая 2016 года), принят ряд государственных программ. То есть, мы идем от общего – Стратегии национальной безопасности – к частному, конкретно к каждому ведомству".

Николай Белесков считает важным не только то, что в принятой стратегии Россия названа военным противником Украины, который продолжает агрессию, временно оккупировав АР Крым, города Севастополь и части Донецкой и Луганской областей.

"Важно, что перечислены угрозы со стороны России. Отмечено, что она постоянно угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, применяя разного рода провокации. Это касается не только военной, но и политической, экономической, других сфер. Также описаны меры, которые мы будем реализовывать для противодействия российским угрозам. В частности, введение объединенного руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны Украины, развитие институциональных возможностей Минобороны и других органов управления составляющих сил обороны, формирование боеспособных ВСУ. Просматривается четкое понимание объективных тенденций в формах и методах ведения войны. Как должна развиваться украинская армия, чтобы уметь отбить российскую агрессию. Прописана необходимость одного информационного поля, дальнеогневое поражение, подготовка соответствующих кадров. Документ сбалансирован, все основные элементы там есть. Вопрос лишь в том, насколько качественно он будет реализован", – резюмирует Николай Белесков.

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