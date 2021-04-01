Россия бряцает оружием у границы с Украиной: США уже готовы к ответу

Обострение на Донбассе и наращивание военной мощи РФ вблизи границ с Украиной послужило поводом для беспокойства со стороны США и повышения боеготовности американских войск в Европе.

Об этом 30 марта сообщили The New York Times.

Военные действия на Донбассе в прошлые месяцы были не настолько активны, как в последние недели. Ярким примером тому послужила перестрелка под Шумами, в которой погибли сразу четыре солдата ВСУ и один получил ранение.

Данные действия РФ, а также усиление ее военной мощи на границах стали причиной для беспокойства чиновников США, которые находились в Европе и Вашингтоне. Следовательно, командование ВС США повысило боеготовность своих боевых отрядов до самого высокого уровня.

Обстрелы на Донбассе проходили большую часть дня, что в США посчитали довольно "необычным" способом ведения боя, поскольку бои на таких расстояниях и масштабах обычно короче.

При этом, данный факт был не одним признаком нарастающего напряжения в регионе. Показателем меняющейся обстановки стало перенос РФ нового вооружения на свои позиции, а также участившиеся обстрелы с российской стороны, которая предупредила о срыве переговоров.

Напомним, что 25 марта в Ростовской области РФ, неподалеку от границы с Украиной, запечатлели эшелон с военной техников российской армии.