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Настоящая героиня: всплыли подробности спасения бойцов под Шумами хрупкой девушкой-медиком

Настоящая героиня: всплыли подробности спасения бойцов под Шумами хрупкой девушкой-медиком
21:54 Сегодня Телеграф

Первую помощь двум раненным в спину снайперами боевиков бойцам ВСУ во время массированного обстрела под Шумами, где погибли еще двое военных, под огнем оказала боевой девушка-медик. Именно она спасла им жизни.

Об этом рассказали в пресс-центре Генштаба ВСУ.

По признанию девушки, она не обращала внимания на то, что "что-то светило над головой".

"Нужно было спасать раненых", - рассказала медик Светлана, спасшая раненых.

По ее словам, когда она прибежала на место, то увидела страшную картину - несколько тел лежали неподвижно, расстояние до них было до ста метров. К раненным Светлане пришлось ползти по весенней грязи.

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У первого воина, к которому доползла медик, - пульса и признаков жизни не было. Еще трое лежали неподвижно, а двое были ранены. Один из них знаками показал, что в порядке, тогда Светлана направилась ко второму. Помощь ему пришлось оказывать под не прекращавшимся огнем противника.

Как сообщал "Телеграф", в ходе обстрелов под Шумами погиб подполковник ВСУ Сергей Коваль и военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Шумы, Война на Донбассе.
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