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Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага

Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
08:06 Сегодня Телеграф

Во вторник, 30 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что четверо военных ВСУ под Шумами на Донбассе были убиты в спину группой снайперов боевиков. О подлой тактике противника и о том, что можно ей противопоставить, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

"Наибольший урон во время неактивной фазы военных действий, когда не работает крупнокалиберная артиллерия, приносит снайперский огонь и деятельность диверсионно-разведывательных групп – ДРГ. Нередко снайпера работают под прикрытием гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Подлая российская тактика – ранить одного из наших бойцов, а потом расстрелять группу, которая идет ему на помощь", – рассказывает Влад Волошин.

По его словам, ситуация, подобная той, что произошла под Шумами, случилась в сентябре 2015-го около н.п. Новолуганское, на Светлодарской дуге.

"Тогда вражеский снайпер двоих наших воинов убил, двоих ранил. Среди жертв оказался медик, – делится военный эксперт. – Как правило, снайпер наносит тяжелое ранение одному бойцу. Нередко в позвоночник, чтобы он не мог двигаться. Раненый кричит, зовет на помощь. К нему бросаются товарищи или санитарная группа. И их расстреливают".

Влад Волошин подчеркивает, что противопоставить снайперам можно только снайперов. Или крупнокалиберное вооружение, когда огонь ведется по площадям, по квадратам.

"Но снайперские группы россиян, как правило, находятся на объектах критической инфраструктуру. Как в этот раз, когда огонь велся с насосной станции. Оккупантам ведь плевать, даже если ту разнесут в хлам. Но наши бойцы этого не делают, – уверяет Влад Волошин. – А выковырять с таких объектов противника крайне сложно. Тем более, что сейчас и запрещено использовать крупный калибр. Но даже если бы было можно, подчеркиваю, защитники Украины не пошли бы на такой шаг".

По словам эксперта, наши снайперы дают достойную ответку противнику. Иногда сутками сидят в засаде, чтобы вычислить врага. А потом…

"Помню, в 2106 году, около Авдеевки, когда по промзоне активно работали российские кадровки и боевики, очень досаждал снайпер-наемник. Позиция у него был возле разрушенного поста ГАИ. 3-4 ночи наши спецы караулили его. И таки уничтожили", – рассказывает Влад Волошин.

Ранее ветеран войны на Донбассе, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко рассказал "Телеграфу", почему РФ пошла на обострение.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

ВСУ, Война на Донбассе, Руслан Хомчак, Влад Волошин.
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