Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали

Четверо военных ВСУ под Шумами на Донбассе в пятницу, 26 марта, были убиты в спину группой снайперов боевиков.

Об этом во время внеочередного заседания Верховной Рады сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Особым цинизмом действий подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих ООС. С объекта критической инфраструктуры - насосной станции", - рассказал он.

По словам Хомчака, боевики группировки "ДНР" надеялись, что в ответ на этот обстрел ВСУ откроют огонь. По задумке оккупантов, украинские военные должны были вести огонь по насосной станции, для причинения гуманитарной катастрофы в районе городов Торецкое, Горловка, Южное.

Отметим, что после выступления Хомчака в парламенте, Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе. Согласно документу, ответственность за нынешнее обострение лежит на России. Нардепы призвали мировое сообщество отреагировать на ситуацию. "За" проголосовали – 308 депутатов.

Как сообщал "Телеграф", в ходе обстрелов под Шумами погиб подполковник ВСУ Сергей Коваль и военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич. Также стало известно, что во время обстрела под Шумами еще двое бойцов были ранены.