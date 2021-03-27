Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона рассказали о состоянии двух раненных под Шумами украинских военнослужащих.

Об этом пишет Армия.Inform.

Как отметил ведущий хирург Северного региона полковник медицинской службы Сергей Шипилов, обоих военных доставили в Харьков вертолетом в среднем и тяжелом состоянии.

У обоих имеются пулевые и осколочные ранения.

По его словам, военнослужащим была оказана своевременная и качественная помощь еще до эвакуации.

Сейчас они находятся под наблюдением харьковских врачей и им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, бой под Шумами состоялся 26 марта. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В ходе обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих. Среди них подполковник ВСУ Сергей Коваль.

Позже стало известно, что в бою погибли военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич.