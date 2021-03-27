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Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины

Стало известно о состоянии раненных под Шумами защитников Украины
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона рассказали о состоянии двух раненных под Шумами украинских военнослужащих. 

Об этом пишет Армия.Inform

Как отметил ведущий хирург Северного региона полковник медицинской службы Сергей Шипилов, обоих военных доставили в Харьков вертолетом в среднем и тяжелом состоянии. 

У обоих имеются пулевые и осколочные ранения. 

По его словам, военнослужащим была оказана своевременная и качественная помощь еще до эвакуации.

Сейчас они находятся под наблюдением харьковских врачей и им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. 

Как сообщалось ранее, бой под Шумами состоялся 26 марта. Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

В ходе обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих. Среди них подполковник ВСУ Сергей Коваль.  

Позже стало известно, что в бою погибли военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Харьков, Донбасс, ВСУ, Шумы, ОРДЛО.
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