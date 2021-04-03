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"Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу

"Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу
Обновлено 07:32 Сегодня Телеграф

На фоне обострения на Донбассе, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что никакого перемирия никогда не было и нет и вряд ли когда-то установится.

Об этом он завил на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 2 апреля.

"Надо говорить о режиме прекращения огня, а это принципиально разные вещи. У нас идет война с 2014 года. Иногда есть режимы прекращения огня", - объяснил он, добавив, что о конкретно перемирии речи не идет.

Кроме того, Резников не стал исключать возможное участие США в переговорном процессе на Донбассе в формате нормандского варианта.

"На сегодняшний день США, как участник Будапештского меморандума ….могут начинать работать как в "Нормандском формате", так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - уточнил вице-премьер, добавив, что такое право у США есть как минимум как у члена и донора ОБСЕ.

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Как сообщал "Телеграф", ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, ранее заявивший, что Россия не имеет никакого отношения к войне на Донбассе, сказал, что участие США в войне на Донбассе может создать прецедент для очередного витка напряженности.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,760

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США, Россия, Донбасс, Перемирие, Война на Донбассе.
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