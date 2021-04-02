У Путина уже прямо грозят Украине обострением войны на Донбассе

В Кремле продолжают отрицать участие российских наемников на Донбассе. В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, ранее заявивший, что Россия не имеет никакого отношения к войне на Донбассе, сказал, что Россия не может обеспечить перемирие в воюющем регионе, поскольку, опять же, не является участницей конфликта.

Об этом пишут "РИА Новости.

"Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта, поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на линии разделения: украинские вооруженные силы и силы непризнанных Украиной самопровозглашенных республик", - сказал он.

При этом, в Кремле признают наличие пугающую действительность на Донбассе, которую якобы создают ВСУ своими "не одиночными, а множественными провокациями".

Кроме того, у Путина предупредили, что появление американских военных в Украине развяжет России руки, вплоть до того, что это "потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности".

Заявления о появлении военных США в Украине, считает Песков, - в целом "неприемлемы и неуместны", и могут привести к росту напряженности.

Как сообщал "Телеграф", буквально через неделю после смертельного обстрела бойцов ВСУ под Шумами, на утро пятницы, 2 апреля, на Донбассе боевики ранили еще двух украинских военных.