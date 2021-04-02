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Обострение на Донбассе: боевики подстрелили еще двух украинских защитников

Обострение на Донбассе: боевики подстрелили еще двух украинских защитников
Обновлено 08:44 Сегодня Телеграф

Буквально через неделю после смертельного обстрела бойцов ВСУ под Шумами, на утро пятницы, 2 апреля, на Донбассе боевики ранили еще двух украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие враждебных действий два военнослужащего из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ в районе поселка Шумы. Отметим, что во время обстрелов на Донбассе боевики использовали минометы 82-го и 120-го калибров, а также противотанковый ракетный комплекс. Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ.

Как уточнили в ОТГ "Север", одного из военных ранили возле Новотошковки. "В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение", - уточнили в ОТГ.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Владимир Зеленский впервые высказался про шквал угроз России в адрес Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Ранения, Война на Донбассе.
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