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"Игра мышцами": Зеленский впервые прокомментировал военные маневры России

"Игра мышцами": Зеленский впервые прокомментировал военные маневры России
Обновлено 19:04 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский впервые высказался про шквал угроз России в адрес Украины, учитывая недавнее обострение и обстрел позиций ВСУ наемниками Путина под Шумами 26 марта и высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о разрушении Украины.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире", - написал он.

У Путина огрызнулись на вопрос о переброске военной техники к границам

Также по словам Зеленского, эскалация на Донбассе заметна с начала года. Зеленский также привел неутешительные цифры - 20 погибших и 57 раненых – и это только за первые месяцы этого года.

"Мы всегда готовы к любым провокациям", - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что обострение на Донбассе и наращивание военной мощи РФ вблизи границ с Украиной послужило поводом для беспокойства со стороны США и повышения боеготовности американских войск в Европе. Вскоре стало известно, что вооруженные силы США на Европейском континенте приведены в полную боевую готовность из-за Донбасса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

Все по теме:

США, Россия, Владимир Зеленский, Маневры, Обострение на Донбассе.
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