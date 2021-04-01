"Игра мышцами": Зеленский впервые прокомментировал военные маневры России

Президент Владимир Зеленский впервые высказался про шквал угроз России в адрес Украины, учитывая недавнее обострение и обстрел позиций ВСУ наемниками Путина под Шумами 26 марта и высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о разрушении Украины.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире", - написал он.

Также по словам Зеленского, эскалация на Донбассе заметна с начала года. Зеленский также привел неутешительные цифры - 20 погибших и 57 раненых – и это только за первые месяцы этого года.

"Мы всегда готовы к любым провокациям", - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что обострение на Донбассе и наращивание военной мощи РФ вблизи границ с Украиной послужило поводом для беспокойства со стороны США и повышения боеготовности американских войск в Европе. Вскоре стало известно, что вооруженные силы США на Европейском континенте приведены в полную боевую готовность из-за Донбасса.