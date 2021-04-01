У Путина заговорили о разрушении Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заговорил о разрешении Украины, транслируя слова президента России Владимира Путина, заявившего о том, что те, "кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину".

Об этом он заявил в четверг. 1 апреля, в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По словам Лаврова, это "высказывание актуально и сегодня".

На данный момент по словам Лаврова, Россия надеется, что Запад во главе с США не будет "подзуживать украинских политиков на развязывание горячего конфликта в Донбассе".

При этом Лавров усомнился в действиях Украины, касающихся законодательных актов, например, признания России военным противником Украины.

"Насколько это отражает реальную политику? Я не знаю, блеф это или конкретные планы", - продолжил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что обострение на Донбассе и наращивание военной мощи РФ вблизи границ с Украиной послужило поводом для беспокойства со стороны США и повышения боеготовности американских войск в Европе.