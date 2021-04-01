Большая война? Американская армия приведена в полную боевую готовность

Вооруженные силы США на Европейском континенте приведены в полную боевую готовность. Причиной стала эскалация конфликта на Донбассе, приведшая к гибели четверых украинских военных, а также стягивание Россией войск к границе с Украиной.

"Пентагон насторожился тем, как Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая новый вызов молодой администрации Байдена", - сообщают западные СМИ Politico и New York Times.

Кроме непосредственно активизации боеготовности, Европейское командование армии США повысило уровень наблюдения за ситуацией на Донбассе с "возможного кризиса" до "потенциального неминуемого кризиса".

Стоит отметить, не все на Западе склонны считать, что Россия все-таки развяжет большую войну. Часть экспертов думают, что Кремль просто бряцает оружием и играет на нервах.

Отметим, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал как именно Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной.