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Большая война? Американская армия приведена в полную боевую готовность

Большая война? Американская армия приведена в полную боевую готовность
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф

Вооруженные силы США на Европейском континенте приведены в полную боевую готовность. Причиной стала эскалация конфликта на Донбассе, приведшая к гибели четверых украинских военных, а также стягивание Россией войск к границе с Украиной.

"Пентагон насторожился тем, как Россия на этой неделе активизирует свою деятельность в Восточной Европе и Арктике, бросая новый вызов молодой администрации Байдена", - сообщают западные СМИ Politico и New York Times.

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Кроме непосредственно активизации боеготовности, Европейское командование армии США повысило уровень наблюдения за ситуацией на Донбассе с "возможного кризиса" до "потенциального неминуемого кризиса".

Стоит отметить, не все на Западе склонны считать, что Россия все-таки развяжет большую войну. Часть экспертов думают, что Кремль просто бряцает оружием и играет на нервах.

Отметим, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал как именно Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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США, НАТО, Армия, Донбасс.
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