Россия готовит наступление на Украину? Что известно на данный момент

26 марта, когда снайперы боевиков расстреляли в спину четырех украинских саперов, среди которых подполковник ВСУ Сергей Коваль и военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады - 27-летний Максим Абрамович и 47-летний Сергей Барнич, а еще двоих бойцов ВСУ ранили, стало спусковым крючком для нового витка обострения на Донбассе. На фоне договоренностей 27 июля 2020 года, когда сторонами в формате Минских соглашений было оговорено введение нового перемирия, с начала 2021 года уже погибли 20 бойцов ВСУ и 57 были ранены, что свидетельствует об явной эскалации конфликта.

Надо сказать, что обострение на Донбассе стало поводом для беспокойства не только государственных мужей в Украине. В частности, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак уже не единожды высказывался о наступлении России на Донбассе, отметив, что президент Владимир Зеленский, в свою очередь, готов дать аналогичный приказ в любов время. А сам Зеленский буквально в четверг, 1 апреля, заявил, что "мы всегда готовы к любым провокациям".

Ситуация, по всей видимости, действительно вызывает нешуточные опасения настолько, что этот вопрос начал обсуждаться на встречах НАТО, Европейского союза и других. "Телеграф" решил собрать все заявления по обострению на Донбассе, появившееся за последнее время.

Реакция США, Евросоюза, НАТО

Обострение на Донбассе и наращивание военной мощи РФ вблизи границ с Украиной послужило поводом для беспокойства со стороны США и повышения боеготовности американских войск в Европе.

1 апреля в НАТО заявили, что обеспокоены наращиванием российской военной мощи вблизи границ Украины. Так, в альянсе высказали мнение, что Москва подрывает перемирие на Донбассе. В частности союзники НАТО припомнили нарушение Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого под Шумами 26 марта погибли четыре украинских солдата.

"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", - сказал представитель НАТО.

В Евросоюзе также прокомментировали эскалацию, отметив, что конфликт на Донбассе, вызванный агрессией со стороны России и незаконной оккупацией Крымского полуострова, остается серьезным вызовом европейской безопасности.

"Вот почему Европейский Союз в очередной раз продлил санкции против тех, кто отвечает за подрыв или становления угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - говорится в заявлении.

Пентагон также не стал отмалчиваться. Пентагон осведомлен о "сообщениях украинских военных о передвижении российских войск на границе с Украиной". Об этом на брифинге для журналистов заявил в среду, 31 марта, пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, в том числе нарушениями режима прекращения огня", - подчеркнул Кирби, имея в виду обстрел 26 марта в районе поселка Шумы.

Реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков жестко пошел в отказ, рассуждая о возможности российских военных перебрасывать технику в зону военного конфликта на Донбассе.

"Смотрите, РФ перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению", - сказал Песков.

Также он категорически отказался признавать участие России в войне на Донбассе.

"Я только, что вам сказал, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в ни каких вооруженных конфликтах на территории Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос может ли случиться так, что российские военные вдруг "уйдут в отпуск и повелению своих сердец отправятся в Украину" воевать.

А глава МИД РФ Сергей Лавров в своих рассуждениях пошел и того дальше. Лавров заговорил о разрешении Украины, передав слова президента России Владимира Путина, заявившего о том, что те, "кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину".

Что вызывает опасения?

30 марта между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном прошли переговоры в форме видеоконференции, где помимо всего прочего поднимался вопрос военного конфликта на Донбассе. Украина на переговоры не пригласили....

Первые "звоночки"

Напомним, что ситуация на Донбассе начала обостряться после того, как боевики группировки "ДНР" заявили о прекращении перемирия на Донбассе. Речь шла о том, то боевикам дали официальное "добро" открывать огонь по украинским военным, несмотря на установленное перемирие. Помимо этого постоянно не прекращается движение российской военной техники по разным направлениям у границ Украины, что не может не вызывать беспокойства. Так, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ. Также движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта. Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении. Также в среду, 24 марта, на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники, которую также ранее заметили и на трассе "Вологда-Череповец".