Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину

В последние недели Россия нагнетает обстановку вокруг Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в том, что это он угрожает военными действиями и нарушает "Минск". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян, в том числе и на оккупированном Донбассе, является безусловным приоритетом Владимира Путина.

Чего Кремль добивается такими действиями? Рискнет ли и дальше обострять ситуацию? Это игра мускулами или реальная опасность? Своим мнением с "Телеграфом" поделился эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Насколько реальна сейчас угроза масштабной интервенции РФ? Лично я дал бы в пользу ее реальности максимум 1% вероятности, - говорит Евгений Дикий. - Последствия такой интервенции будут разрушительными для кремлевского режима, санкции Запада приобретут реально "адский" масштаб, и наконец направления затронут не только российское государство, но и непосредственно имущество правящей клики РФ".

В то же время, отмечает эксперта, сама интервенция отнюдь не будет "маленькой победоносной войной", а станет тяжелым конфликтом с большими жертвами с обеих сторон и сомнительными перспективами победы РФ.

"И потому что Украина даст тотальный отпор - как силами ВСУ, так и "народным сопротивлением". И потому что помощь Запада в этот раз принципиально будет отличаться от помощи в 2014-м, - уверен Евгений Дикий. - Нет, американский спецназ не будет погибать в окопах под Харьковом, а Б-52 не будет бомбить Москву. Но оружие нам предоставят буквально любое, кроме ядерного. И этого, вместе с совсем не таким как 7 лет назад качеством нашей армии, вполне хватит чтобы "прогулка" очень дорого стоила россиянам, - поясняет Евгений Дикий. - Всё сказанное очевидно не только мне, а и любому с минимальным интеллектом и средней осведомленностью, поэтому для РФ здесь тоже нет секрета или неожиданности. Так что 99% за то, что мы имеем дело с очередным наглым блефом шулера, который на самом деле прекрасно понимает - все его карты биты. Но старается держать "покер фейс" в надежде таки "развести" оппонентов, взять их "на понт" - тем более, что ранее такое уже не раз удавалось".

Россия, по словам эксперта, как всегда прощупывает, что ей разрешено, а с какого момента начнут давать по рукам. И остановится именно там, где поймет: дальше будет больно.

"Откуда же тот 1%, с которого я начал? Дело в том, что нам пока неизвестны две важные вводные, - подчеркивает Евгений Дикий. - Первая - насколько Путин психически болен, насколько он оторвался от реального мира? Вторая – остались ли в окружении Путина механизмы, чтобы сдержать своего диктатора, если он на самом деле окончательно сбрендит и отдаст явно самоубийственные приказы? Поскольку существует некоторая вероятность, что ответ на первый вопрос - "крыша совсем поехала", а на второй - "нет, рычагов сдерживания не осталось" - только поэтому российскую интервенцию не следует всё же считать абсолютно невозможной. 1% - это не ноль. Большая война крайне маловероятна, но когда имеешь дело с сумасшедшим соседом с топором, лучше исходить из предположения, что он его применит - и заранее готовиться к такому сценарию. Тем более что смертелен этот сценарий именно для Кремля, а не для нас".

Во вторник 6 апреля, на Донбассе снова погибли военные. Тем временем в России объявили о начале масштабных учений по всей стране.