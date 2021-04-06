Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы
Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
Итоги дня 6 апреля: новые потери на Донбассе, угрозы со стороны РФ и закупка вакцины Pfizer
Итоги дня 6 апреля: новые потери на Донбассе, угрозы со стороны РФ и закупка вакцины Pfizer

Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину

Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

В последние недели Россия нагнетает обстановку вокруг Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в том, что это он угрожает военными действиями и нарушает "Минск".  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность россиян, в том числе и на оккупированном Донбассе, является безусловным приоритетом Владимира Путина.

Чего Кремль добивается такими действиями? Рискнет ли и дальше обострять ситуацию? Это игра мускулами или реальная опасность? Своим мнением с "Телеграфом" поделился эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Насколько реальна сейчас угроза масштабной интервенции РФ? Лично я дал бы в пользу ее реальности максимум 1% вероятности, - говорит Евгений Дикий. - Последствия такой интервенции будут разрушительными для кремлевского режима, санкции Запада приобретут реально "адский" масштаб, и наконец направления затронут не только российское государство, но и непосредственно имущество правящей клики РФ".

Евгений Дикий

В то же время, отмечает эксперта, сама интервенция отнюдь не будет "маленькой победоносной войной", а станет тяжелым конфликтом с большими жертвами с обеих сторон и сомнительными перспективами победы РФ.

"И потому что Украина даст тотальный отпор - как силами ВСУ, так и "народным сопротивлением". И потому что помощь Запада в этот раз принципиально будет отличаться от помощи в 2014-м, - уверен Евгений Дикий. - Нет, американский спецназ не будет погибать в окопах под Харьковом, а Б-52 не будет бомбить Москву. Но оружие нам предоставят буквально любое, кроме ядерного. И этого, вместе с совсем не таким как 7 лет назад качеством нашей армии, вполне хватит чтобы "прогулка" очень дорого стоила россиянам, - поясняет Евгений Дикий. - Всё сказанное очевидно не только мне, а и любому с минимальным интеллектом и средней осведомленностью, поэтому для РФ здесь тоже нет секрета или неожиданности. Так что 99% за то, что мы имеем дело с очередным наглым блефом шулера, который на самом деле прекрасно понимает - все его карты биты. Но старается держать "покер фейс" в надежде таки "развести" оппонентов, взять их "на понт" - тем более, что ранее такое уже не раз удавалось".

Россия, по словам эксперта, как всегда прощупывает, что ей разрешено, а с какого момента начнут давать по рукам. И остановится именно там, где поймет: дальше будет больно.

"Откуда же тот 1%, с которого я начал? Дело в том, что нам пока неизвестны две важные вводные, - подчеркивает Евгений Дикий. - Первая - насколько Путин психически болен, насколько он оторвался от реального мира? Вторая – остались ли в окружении Путина механизмы, чтобы сдержать своего диктатора, если он на самом деле окончательно сбрендит и отдаст явно самоубийственные приказы? Поскольку существует некоторая вероятность, что ответ на первый вопрос - "крыша совсем поехала", а на второй - "нет, рычагов сдерживания не осталось" - только поэтому российскую интервенцию не следует всё же считать абсолютно невозможной. 1% - это не ноль. Большая война крайне маловероятна, но когда имеешь дело с сумасшедшим соседом с топором, лучше исходить из предположения, что он его применит - и заранее готовиться к такому сценарию. Тем более что смертелен этот сценарий именно для Кремля, а не для нас".

Во вторник 6 апреля, на Донбассе снова погибли военные. Тем временем в России объявили о начале масштабных учений по всей стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 540

Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Донбасс, Евгений Дикий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео
02 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
03 "Это называется предрассудки": окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)
04 В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе
05 Пышногрудая фитнес-модель позировала в нижнем белье в свое 38-летие (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским &quot;Центра противодействия дезинформации&quot;
Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским "Центра противодействия дезинформации"
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
Харьковская область может оказаться в &quot;красной&quot; карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь