И полдня не прошло: стало известно о новых крупных потерях ВСУ на Донбассе

С начала суток вторника, 6 апреля, украинские военные уже понесли серьезные потери – один военнослужащий погиб в результате минометного огня, а второй подорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Вследствие вражеского минометного огня у Невельского (Донецкая область) один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и, к сожалению, во время эвакуации он умер.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Степное (Донецкая область) из-за подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве также погиб один военнослужащий ВСУ, получив в результате подрыва ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщал "Телеграф", ранее стали известны фамилии бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в понедельник, 5 апреля. Так, во время обстрела боевиков возле Золотого-4, был убит 49-летний младший сержант 92-й ОМБр Виктор Гелебрант, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.