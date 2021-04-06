Оккупанты убили украинского военного возле Золотого

В понедельник, 5 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских военных неподалеку нюпю Золотое-4 (Северодонецкий р-н, Луганская обл.), в результате чего был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Північ" на странице в соцсети Facebook в ночь на вторник.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

О действиях войск оккупантов сообщили представителям ОБСЕ, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Как сообщалось, это не единственная потеря в рядах ВСУ от действий оккупантов 5 апреля. Так, накануне ВСУ понесли потери возле Авдеевки Донецкой области.