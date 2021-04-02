Оккупанты продолжают стягивать на Донбасс военную технику и авиацию (свежие видео)

В оккупированном Луганске снова были замечены колонны российской военной техники боевиков "ЛНР", а также военные самолеты, которые следовали в сторону Донбасса.

Об этом 2 апреля сообщили в Телеграм-каналах "donetchanyn" и "ЧП Донецк". Там также поделились видео снятые очевидцами с места событий.

Кадры 1 апреля в квартале Гаевого в Луганске, военная техника:

Снятые очевидцами 1 апреля кадры множества военных вертолетов, летящих по направлению к Донбассу:

Напомним, что несмотря на данные факты, 1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал переброс военной техники РФ в зону конфликта на Донбассе. При этом, ранее 21 марта в оккупированной Горловке местные жители заметили колонну танков ВС РФ, которая следовала в неизвестном направлении.