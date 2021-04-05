Украина понесла потери возле Авдеевки

На Донбассе вследствие вражеского огня погиб украинский военный.

Об этом сообщает ОТГ "Восток" в Фейсбук.

В сообщении указывается, что российские наемники открыли огонь по позициям ВСУ близ Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Несмотря на предоставленную помощь, воин скончался в медицинском учреждении.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь.

ОБСЕ была уведомлена о действиях боевиков через украинскую сторону СЦКК.

Как сообщалось ранее, 3 апреля, вследствие подрыва неизвестного взрывного устройства, под Шумами погиб украинский военнослужащий.

Позже стало известно, что там погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима, житель города Луцк.