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Украина понесла потери возле Авдеевки

Украина понесла потери возле Авдеевки
Обновлено 23:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

На Донбассе вследствие вражеского огня погиб украинский военный. 

Об этом сообщает ОТГ "Восток" в Фейсбук. 

В сообщении указывается, что российские наемники открыли огонь по позициям ВСУ близ Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. 

Вследствие обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Несмотря на предоставленную помощь, воин скончался в медицинском учреждении. 

Отмечается, что военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь. 

ОБСЕ была уведомлена о действиях боевиков через украинскую сторону СЦКК. 

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Как сообщалось ранее, 3 апреля, вследствие подрыва неизвестного взрывного устройства, под Шумами погиб украинский военнослужащий

Позже стало известно, что там погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима, житель города Луцк

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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