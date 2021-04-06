Названы имена героев, убитых оккупантами на Донбассе 5 апреля

В понедельник, 5 апреля, во время обстрела боевиков возле Золотого-4, был убит 49-летний младший сержант 92-й ОМБр Виктор Гелебрант, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Навсегда 49... Вечная память..." – говорится в сообщении в память об убитом Викторе Гелебранте.

Также отмечается, что военный Гелебрант был убит выстрелом в голову. "Боец находился на боевом дежурстве и находился в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью..." – добавляют в 92-й бригаде.

В свою очередь, Владислав Мороз служил в ВСУ по контракту. Родом молодой боец был из села Халаидово Монастырищенского района Черкасской области. Как сообщает в Facebook городской совет Монастырища, у Владислава остались родители и сестра.

"Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", 3 апреля, вследствие подрыва неизвестного взрывного устройства, под Шумами погиб украинский военнослужащий. Позже стало известно, что там погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима, житель города Луцк.