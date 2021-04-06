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Названы имена героев, убитых оккупантами на Донбассе 5 апреля

Названы имена героев, убитых оккупантами на Донбассе 5 апреля
13:22 Сегодня Телеграф

В понедельник, 5 апреля, во время обстрела боевиков возле Золотого-4, был убит 49-летний младший сержант 92-й ОМБр Виктор Гелебрант, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Навсегда 49... Вечная память..." – говорится в сообщении в память об убитом Викторе Гелебранте.

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Также отмечается, что военный Гелебрант был убит выстрелом в голову. "Боец находился на боевом дежурстве и находился в средствах индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью..." – добавляют в 92-й бригаде.

Под Золотым-4 был убит Виктор Гелебрант

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В свою очередь, Владислав Мороз служил в ВСУ по контракту. Родом молодой боец был из села Халаидово Монастырищенского района Черкасской области. Как сообщает в Facebook городской совет Монастырища, у Владислава остались родители и сестра.

"Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Это потеря, боль от которой невозможно заглушить", - говорится в сообщении.

Владислав Мороз убит под Авдеевкой

Как сообщал "Телеграф", 3 апреля, вследствие подрыва неизвестного взрывного устройства, под Шумами погиб украинский военнослужащийПозже стало известно, что там погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима, житель города Луцк.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 469

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Фото, Авдеевка, Золотое-4, Владислав Мороз, Виктор Гелебрант, обстелы.
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