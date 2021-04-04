Первая потеря апреля: названо имя погибшего под Шумами военного

3 апреля в зоне проведения операции объединенных сил неподалеку от населенного пункта Шумы погиб украинский военнослужащий Алексей Сулима из Луцка.

Об этом сообщил у себя в Фейсбук городской глава Луцка Игорь Полищук.

"Вчера в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб лучанин Сулима Сергей Алексеевич, 1980 г.р., главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892", - написал он.

В свою очередь, журналист Наталья Нагорная обнародовала фотографию погибшего.

Как сообщалось ранее, 26 марта под Шумами погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

По данным главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, они были убиты в спину снайперами оккупантов, засевших на объекте критической инфраструктуры - насосной станции.