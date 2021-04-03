Украина понесла новые потери на Донбассе: первые детали

На Донбассе украинская армия понесла новые потери. В Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

Трагедия произошла в субботу, 3 апреля, в районе населенного пункта Шумы. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединённых сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве в результате которого получил боевое травмирования несовместимо с жизнью военнослужащий", - отмечают в ведомстве.

Добавим, что недавно именно под Шумами от снайперского огня погибло четверо саперов, пытавшихся очистить территорию перед позициями ВСУ от противопехотных мин. Среди убитых воинов был подполковник ВСУ Сергей Коваль и военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 апреля, трое украинских военнослужащих получили ранения. Один из них получил осколочные ранения в районе населенного пункта Новотошковка. Медики предоставили бойцам всю необходимую помощь.