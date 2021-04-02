Обострение на Донбассе: оккупанты ранили еще одного украинского военнослужащего

По состоянию на 12:00 2 апреля оккупанты семь раз нарушили режим "тишины" вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сводке Минобороны.

Отмечается, что на Луганском направлении противник открывал огонь из станковых гранатометов близ населенного пункта Новотошковское.

На Донецком направлении оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия близ Гнутово и Пищевика. Также отмечается, что они применили 120-мм минометы.

Один военнослужащий ООС получил ранение. Ему оперативно предоставили необходимую помощь.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 13 раз открывал огонь по позициям украинских защитников, вследствие чего ранения получили двое военнослужащих. При этом оккупанты применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120-мм.