ВСУ объявили сборы подразделений терробороны на фоне новых угроз со стороны России: что об этом известно

В связи с масштабным обострением на Донбассе, ВСУ объявили сборы подразделений территориальной обороны в приграничных участках страны.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны (далее - ТРО) к выполнению задач по назначению, выполнения задач ТРО по контролю населенных пунктов, усиление и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы", - говорится в сообщении.

В частности, главными целями этих сборов называется охрана и защита административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья. Также, учитывая возможные угрозы со стороны России, речь также идет про борьбу с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

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