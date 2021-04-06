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ВСУ объявили сборы подразделений терробороны на фоне новых угроз со стороны России: что об этом известно
ВСУ объявили сборы подразделений терробороны на фоне новых угроз со стороны России: что об этом известно
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ВСУ объявили сборы подразделений терробороны на фоне новых угроз со стороны России: что об этом известно

ВСУ объявили сборы подразделений терробороны на фоне новых угроз со стороны России: что об этом известно
Обновлено 12:47 Сегодня Телеграф

В связи с масштабным обострением на Донбассе, ВСУ объявили сборы подразделений территориальной обороны в приграничных участках страны.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

"С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны (далее - ТРО) к выполнению задач по назначению, выполнения задач ТРО по контролю населенных пунктов, усиление и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся сборы", - говорится в сообщении.

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В частности, главными целями этих сборов называется охрана и защита административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья. Также, учитывая возможные угрозы со стороны России, речь также идет про борьбу с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.

Как сообщал "Телеграф", в небе над Мариуполем заметили новый самолет-разведчик РФ Ту-214ОН ("Открытое небо").

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Угрозы, ВСУ, Сборы, вторжения.
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