Российский самолет-разведчик засекли вблизи линии фронта на Донбассе: карта полета

В небе над Мариуполем заметили новый самолет-разведчик РФ Ту-214ОН ("Открытое небо").

Об этом сообщил в Facebook глава Черноморского института по стратегическим исследованиям Андрей Клименко.

"Работает вблизи Мариуполя и линии фронта на Востоке Украины. Прямо сейчас", - написал он, показав карту, на которой прекрасно видно траекторию полета российского самолета.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 5 апреля, боевики вели прицельный обстрел из стрелкового оружия позиций украинских военных неподалеку Золотого-4 (Северодонецкий р-н, Луганская обл.), в результате чего был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Также боевики убили в этот же день военного и близ Авдеевки, где устроили мощный обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, 3 апреля, вследствие подрыва неизвестного взрывного устройства, под Шумами погиб украинский военнослужащий. Позже стало известно, что там погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима, житель города Луцк.