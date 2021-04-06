Проверка всех видов и родов войск: в России объявили о начале масштабных учений по всей стране

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в стране начались контрольные проверки готовности вооруженных сил.

Об этом пишет РИА.

"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", - заявил он во время селекторного совещания.

По его словам, российские войска проведут в апреле более 4 тысяч учений различного масштаба. В том числе на Крайнем Севере и на Северном флоте. Проверки коснутся всех родов и видов войск.

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о том, что Россия перебрасывает к границам Украины бронетехнику и войска из Кемеровской области.

Вместе с тем в оккупированный Крым Россией были в спешке переброшены военнослужащие, которых даже не оснастили сухими пайками.

У Путина же на такие маневры войск заявили, что ВС перемещаются "в пределах своей территории" и "ни для кого не представляют никакой угрозы".

На фоне этого и обострения ситуации на Донбассе, ВС Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в приграничных участках страны.