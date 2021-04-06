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"Нас это тревожит": Лавров обвинил Украину в том, что это она угрожает военными действиями

"Нас это тревожит": Лавров обвинил Украину в том, что это она угрожает военными действиями
15:26 Сегодня Телеграф

В Кремле заявили об обеспокоенности развития событий в Украине и разочарованы тем, как на происходящее реагирует Запад. Об этом со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова пишут российские СМИ. 

Лавров заявил, что именно Киев нарушает Минские соглашения, а Запад якобы закрывает на это глаза.

“Нас это тревожит. Мы говорим это и европейским коллегам. Надеемся, что понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. Но пока действия и реакция наших Западных коллег разочаровывает”, - сказал министр, заявляя, что именно Киев сегодня перешел к угрозам военных действий.

Напомним, Россия перебрасывает к границе с Украиной бронетехнику из Юрги (Кемеровская область). К таким выводам пришла группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team. Так, по номеру одного из вагонов посредством сервиса gdevagon удалось установить, что с 30 марта по 11 апреля эта платформа следует со станции Юрга в станцию Тресвятская в Воронежской области, находящуюся неподалеку от границы с Украиной. 

Ранее мы также писали о том, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия не желает мира с Украиной, а потому лишь объединив усилия с США и ЕС наша страна может завершить конфликт.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Украина, Россия, Сергей Лавров, Минские соглашения.
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