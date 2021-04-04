Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)

Россия перебрасывает к границе с Украиной бронетехнику из Юрги (Кемеровская область).

К таким выводам пришла группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

По номеру одного из вагонов посредством сервиса gdevagon удалось установить, что с 30 марта по 11 апреля эта платформа следует со станции Юрга в станцию Тресвятская в Воронежской области, находящуюся неподалеку от границы с Украиной.

Отмечается, что в Юрге, который принадлежит к Центральному военному округу, базируются 74-я мотострелковая и 120-я артиллерийская бригады. При том на эшелоне заметна как бронетехника, характерная для мотострелковых дивизий, так и РСЗО "Ураган".

Также через сервис gdevagon было установлено, что номера отправителя и получателя "груза" в ОКПО совпадают (07703609), этот номер соответствует войсковой части №21005 (74-я мотострелковая бригада). Скорее всего, ей и принадлежат танки Т-72Б3, которые заметны на втором видео.

"Такую передислокацию невозможно объяснить учениями (за исключением стратегических, которые должны состояться только осенью). Поэтому, по всей вероятности, ее цель — именно оказание давления на Украину или подготовка к возможному наступлению", - пишут в CIT.

Как сообщалось ранее, накануне военные грузовики с заклеенными номерами и артиллерийские орудия были замечены неподалеку от границы Украины в Ростовской области.