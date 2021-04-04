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Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)

Стало известно, какие войска Путин перебрасывает к границе с Украиной (фото и карты)
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф

Россия перебрасывает к границе с Украиной бронетехнику из Юрги (Кемеровская область). 

К таким выводам пришла группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). 

По номеру одного из вагонов посредством сервиса gdevagon удалось установить, что с 30 марта по 11 апреля эта платформа следует со станции Юрга в станцию Тресвятская в Воронежской области, находящуюся неподалеку от границы с Украиной. 

Россия перебрасывает войска к границе с Украиной

Россия перебрасывает войска к границе с Украиной

Отмечается, что в Юрге, который принадлежит к Центральному военному округу, базируются 74-я мотострелковая и 120-я артиллерийская бригады. При том на эшелоне заметна как бронетехника, характерная для мотострелковых дивизий, так и РСЗО "Ураган".

Также через сервис gdevagon было установлено, что номера отправителя и получателя "груза" в ОКПО совпадают (07703609), этот номер соответствует войсковой части №21005 (74-я мотострелковая бригада). Скорее всего, ей и принадлежат танки Т-72Б3, которые заметны на втором видео. 

 

 

Россия перебрасывает войска к границе с Украиной

"Такую передислокацию невозможно объяснить учениями (за исключением стратегических, которые должны состояться только осенью). Поэтому, по всей вероятности, ее цель — именно оказание давления на Украину или подготовка к возможному наступлению", - пишут в CIT. 

Как сообщалось ранее, накануне военные грузовики с заклеенными номерами и артиллерийские орудия были замечены неподалеку от границы Украины в Ростовской области.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия.
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