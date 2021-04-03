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На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)

На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Возле границы с Украиной были замечены грузовики армии РФ с заклеенными номерами. Многие из них буксировали артиллерийские орудия "Мста-Б". 

Об этом сообщила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), указывая на два видео, которые были выложены в Твиттер и датируемые 1 и 2 апреля 2021 года . 

На одном из видео отчетливо видно, что на грузовиках заклеены изолентой или синей пленкой участки номеров, на которых обычно указывается принадлежность техники к военным округам. 

Расследователи установили, что оба видео были засняты на трассе М4 в районе Ростова-на-Дону, которая к северу от места съемок проходит неподалеку от украинской границы. При этом колонны техники тоже двигались на север. 

Как сообщалось ранее, народный депутат V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассказал, что "игра мышцами" на границе является шантажом Россией украинских властей с целью "принуждения к миру" на условиях Кремля.

Более детально об этом читайте в материале "Телеграф": Новое вторжение в Украину Кремлю дорого обойдется, - Андрей Сенченко

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Донбасс.
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