На границе с Украиной были замечены колонны военных грузовиков РФ с заклеенными номерами (видео)

Возле границы с Украиной были замечены грузовики армии РФ с заклеенными номерами. Многие из них буксировали артиллерийские орудия "Мста-Б".

Об этом сообщила группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), указывая на два видео, которые были выложены в Твиттер и датируемые 1 и 2 апреля 2021 года .

На одном из видео отчетливо видно, что на грузовиках заклеены изолентой или синей пленкой участки номеров, на которых обычно указывается принадлежность техники к военным округам.

Расследователи установили, что оба видео были засняты на трассе М4 в районе Ростова-на-Дону, которая к северу от места съемок проходит неподалеку от украинской границы. При этом колонны техники тоже двигались на север.

Как сообщалось ранее, народный депутат V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассказал, что "игра мышцами" на границе является шантажом Россией украинских властей с целью "принуждения к миру" на условиях Кремля.

Более детально об этом читайте в материале "Телеграф": Новое вторжение в Украину Кремлю дорого обойдется, - Андрей Сенченко.