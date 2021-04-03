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Новое вторжение в Украину Кремлю дорого обойдется, - Андрей Сенченко

Новое вторжение в Украину Кремлю дорого обойдется, - Андрей Сенченко
06:51 Сегодня Телеграф

Ряд факторов говорит о том, что Россия готовит наступление на Украину. Или делает вид, что готовит. В том числе активизировав перемещение колонн военной техники во временно оккупированном Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины считают происходящую эскалацию, в том числе на Донбассе, наиболее системной и масштабной за последние годы.

Ситуацию «Телеграфу» прокомментировал народный депутат V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По мнению Андрея Сенченко, нынешнее нагнетание ситуации со стороны РФ - не оригинальная история. И является шантажом украинских властей, «принуждением к миру» на условиях России.

«Однако надо понимать, что в любой момент Россия от сценария шантажа может перейти к сценарию реального военного обострения, - предупреждает эксперт. – Впрочем, на сегодня, на мой взгляд, нет реальных предпосылок к этому. У России нет столько сил, чтобы массированного вторгаться на континентальную территорию Украины со стороны оккупированного Крыма. Или чтобы расширять подконтрольную Кремлю зону на Донбассе. Случись такое, – агрессор получит ответ, в том числе военный и санкционный, который не воспримет даже зараженное пропагандой российское общество. Однозначно будет резкая реакция Запада. И не просто «озабоченность». Это продемонстрировали последние заявления США, Канады, представителей НАТО. Мы увидели однозначную поддержку с их стороны – и это явные сигналы для России».

При этом, отмечает Андрей Сенченко, страна-агрессор старается обозначить угрозы со всех сторон, чтобы вызвать некую растерянность у политического и военного руководства нашей страны.

«Но все разговоры о том, что будут «пробивать» некий коридор, чтобы захватить русло Северо-Крымского канала аж до головного сооружения в районе Каховки, это - разговоры. Удержать такие позиции нереально, а военные, политические, экономические последствия будут для России очень тяжелыми. Нет у агрессора ни сил, ни ресурсов, чтобы идти на подобные шаги», - считает экс-нардеп.

В то же время он подчеркивает, что нынешняя эскалация – не последняя. И нам с этим агрессивным соседом жить дальше.

«Даже в случае развала РФ, предпосылки для которого Кремль ежедневно создает своей политикой, у нас не появится повод для успокоения. При таком развитии событий, с высокой степенью вероятности, в нашу сторону полетят токсичные брызги. Так что ключевыми являются вопросы обороноспособности Украины, боеспособности нашей армии. Над этим нужно работать постоянно, - уверен Андрей Сенченко. - К сожалению, сегодня кадровая политика в армии, система мотивации, обеспечение вооружением, боеприпасами, военной техникой – на крайне низком уровне».

По его словам, очень важно наладить производство отечественной военной техники, вооружения, боеприпасов, чтобы мы в минимальном объеме зависели от иностранных поставщиков.

«Следует понимать, что в каждую секунду украинской истории со стороны России происходит взвешивание собственных сил и рисков - с силами Украины в сочетании с уровнем готовности Запада реально поддержать нас в случае нового вторжения на нашу территорию. Речь идет о поддержке в виде массированной безоплатной передачи современных вооружений, резкого ужесточения антироссийских санкций и, как минимум, силового установления бесполетной зоны для недопущения использования Россией авиации и беспилотных средств любого типа. Как только баланс такого взвешивания складывается не в пользу Украины, риск массированного вторжения растет», - подчеркивает Андрей Сенченко.

Вероятность нового российского вторжения в Украину проанализировал для «Телеграфа» генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Россия, Крым, Донбасс, Вторжение, Андрей Сенченко.
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