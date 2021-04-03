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"Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина

"Россия не хочет мира": Кравчук назвал единственный способ прекратить агрессию Путина
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия не желает мира с Украиной, а потому лишь объединив усилия с США и ЕС наша страна может завершить конфликт.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире "Украина 24". 

"Россия не хочет мира, она хочет оставить все, как есть, она хочет подчинить себе Украину - либо сделать ее губернией, либо просто уничтожить. Это философия России, которую она озвучила устами Путина", - сказал Кравчук. 

Он подчеркнул, что пока РФ не поменяет свою философию, говорить с ее властями будет очень сложно. В то же время движение вперед невозможно до тех пор, пока на Донбассе не перестанут стрелять. 

Повлиять на Кремль, по убеждению Кравчука, может лишь мировое сообщество. При том, он выразил мнение, что "Европа наконец поняла, с кем она имеет дело". 

Также он добавил, что после прихода ко власти в США администрации Джо Байдена, Украина не останется одна против России. 

Для того чтобы вынудить агрессора покинуть украинские земли, говорит Кравчук, необходимо время и активные действия по укреплению обороны и объединения общественности. 

"Мы должны продемонстрировать единство, когда идет речь о жизни нашего народа, о нашей территории, суверенитете, независимости. Я думаю, что со временем так и будет", - добавил он. 

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как закончить войну на Донбассе

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Леонид Кравчук, Россия, Крым, Донбасс.
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