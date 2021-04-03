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"Шок!" Секретарь СНБО насмешил украинцев "планом" по завершению войны на Донбассе (видео)

"Шок!" Секретарь СНБО насмешил украинцев "планом" по завершению войны на Донбассе (видео)
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов доходчиво объяснил, как на фоне недавней эскалации войны на Донбассе, закончить вооруженный конфликт.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 2 апреля.

"Для того, чтобы там (на Донбассе, - Авт.) закончили убивать нужно сделать простую вещь. Нужно, чтобы Российкая федерация забрала свое имущество и покинула территорию Донецкой и Луганской областей. Забрала танки, БТРы, которые заправляют члены вашей фракции, и ушла прочь из Украины", - сказал он, обращаясь к экс-вице-премьер-министру Украины Юрию Бойко.

По словам Данилова, это единственное, что нужно сделать.

В сети стали бурно обсуждать заявление Данилова.

"Что бы война прекратилась нужно просто перестать воевать. Берите на вооружение", "Шок!", "Мегамозг", "Если есть доказательства посадите всю ОПЗЖ, а не ходите с ними по студиям... цирки для дураков устраивают", "Я так понял это и есть план Б Зеленского) Сначала нужно просто перестать стрелять, потом нужно, чтобы россия просто забрала своє майно)) Гениально! 2 года размышлений и план готов!", "Нужно просто перестать стрелять", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ответил на угрозы Кремля по Донбассу.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Юрий Бойко, Донбасс, СНБО, Видео, Война на Донбассе, Алексей Данилов.
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