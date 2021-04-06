В США поддержали стремление Украины в НАТО, но есть одно "но"

В США заявили, что поддерживают стремление Украины в НАТО, но решение о вступлении будет зависеть не только от Штатов.

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, пишет Европейская правда.

Она отметила, что Украина уже "определенное время" демонстрирует стремление к вступлению в НАТО и эта тема поднималась во время разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

"Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем, работаем, чтобы дать отпор дестабилизирующим действиям, но это решение должно принять НАТО", - подчеркнула Псаки.

Как сообщалось ранее, Зеленский поговорил о ситуации на Донбассе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В России же пригрозили тем, что если Украина вступит в НАТО, то ситуация на Донбассе станет еще хуже.