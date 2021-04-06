Зеленский поговорил с генсеком НАТО: детали телефонного разговора

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудили обострение конфликта на Донбассе.

Об этом 6 апреля сообщили на сайте президента.

По его словам, в последние недели значительно возросло число нарушений "тишины" со стороны боевиков РФ, а также прибавилось погибших военных ВСУ. При этом РФ повысила военную численность и готовность у границ с Украиной, отметил он.

Президент также призвал членов НАТО усилить присутствие в Черноморской регионе, поскольку данный шаг будет служить сдерживающим фактором для РФ в регионе.

Зеленский также подчеркнул важность вопроса о вступлении Украины в НАТО, отметив что, тем самым будет возможно закончить войну на Донбассе.

Напомним, что 5 апреля в результате обстрела ВСУ в районе Золотого на Луганщине, погиб один военный.