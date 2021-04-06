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"Будет только хуже": у Путина ответили на слова Зеленского о важности НАТО для прекращения войны на Донбассе

"Будет только хуже": у Путина ответили на слова Зеленского о важности НАТО для прекращения войны на Донбассе
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф

Ситуация на Донбассе ухудшится, если Украина вступит в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ. 

Песков полагает, что этот шаг не поможет Украине справиться "со своей внутренней проблемой". 

"С нашей точки зрения, это еще больше ухудшит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, отнюдь нельзя абстрагироваться от мысли людей", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина, считая, что для жителей неподконтрольной Украине территории Донбасса членство в НАТО неприемлемо. 

Отметим, что сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Секретарь вновь подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность нашего государства. 

Напомним, Столтенберг и Зеленский обсудили обострение конфликта на Донбассе. Президент рассказал, что в последние недели значительно возросло число нарушений "тишины" со стороны боевиков РФ, а также прибавилось погибших военных ВСУ. При этом РФ повысила военную численность и готовность у границ с Украиной. Зеленский также подчеркнул важность вопроса о вступлении Украины в НАТО, отметив что, тем самым будет возможно закончить войну на Донбассе.

 

 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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НАТО, Донбасс, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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