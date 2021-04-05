В НАТО заговорили на украинском языке

В Североатлантическом альянсе (НАТО) отметили исключительную роль Украины.

Соответствующий пост был обнародован на официальной твиттер-странице сухопутного командования Альянса.

Примечательно то, что это первый пост НАТО на украинском языке.

"Знали ли вы, что Украина является первой страной-партнером, которая приняла участие в Силах реагирования НАТО? Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров из расширенных возможностей, и в настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер", - говорится в сообщении.

Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO? Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

Подобный пост на английском и украинском языках был обнародован и в Фейсбук командования.

Как сообщалось ранее, летом этого года, на базе одного из учебных центров ВСУ пройдут совместные украинско-британские учения "Cossack mace - 2021".