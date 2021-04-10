Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных

РФ продолжает наращивать число военной техники у границ с Украиной для увеличения своего давления, а также для укрепления позиций в "минском формате".

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL озвучил генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский.

Наращивание военной мощи у границ Украины - это самый масштабный стратегический маневр РФ в последние года.

По словам эксперта, вопрос войны с украинцами до сих пор рассматривается в некоторых кремлевских кругах, но это не означает, что каждое передвижение ВС РФ у границ будет вести к вторжению. Хотя и вероятность нового вторжения полностью исключать также нельзя.

Забродский отмечает, что в первую очередь война ведется в гибридном формате и является хорошим инструментом давления. Данную стратегию Кремль применял перед первым и вторым "минском", а также во время работы ТКГ и за все 7 последних лет.

Также РФ хочет заставить Украину и партнеров принимать и отказываться от ряда решений и показывает "большую" политику своим гражданам, для "внутреннего" потребления.

Генерал-лейтенант уверен, что Россия хочет усилить свои позиции в "минском формате" и определиться касательно переговоров "нормандского" формата. В то же время она хочет показать решительные шаги Украине и партнерам, а своим гражданам показать себя как влиятельного игрока, который может решить проблемы хотя бы регионального масштаба, а именно Азово-Черноморского региона.