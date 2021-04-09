Резонансная гибель ребенка на Донбассе: наблюдатели ОБСЕ не смогли определить, чем был убит ребенок

Наблюдатели из ОБСЕ начали изучение подробностей гибели 5-летнего мальчика в населенном пункте Александровское на Донбассе. В данный момент нет точных данных, чем именно был убит ребенок.

Об этом говориться в отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) за четверг, 8 апреля.

7 апреля сотрудники миссии прибыли в оккупированный Енакиево, где родители ребенка показали наблюдателям медицинское свидетельство, в котором указано, смерть мальчика наступила в результате взрывной травмы и множественных осколочных ранений. Также наблюдатели смогли изучить воронку в 6,5 м к юго-западу от дома №36, в котором мальчик гостил перед смертью, по ул. Дорожной на северной окраине Александровского. Она была 20 см шириной и вероятно была образована недавно. Также были зафиксированы отверстия в главных воротах и деревянном сарае примерно в 12 м к северо-востоку и в 1 м к юго-западу от воронки. Кроме того наблюдатели изучили отверстия в 2 металлических баках для воды примерно в 4 м к юго-западу от воронки, а также в деревянном заборе вокруг сада, примерно в 3,5 м к югу от воронки. Осколки задели две юго-западные стены дома, а также южную стену и входную металлическую дверь. В доме разбиты стекла, а несколько отверстий обнаружили на кухне и в гостиной. Все повреждения возникли недавно, предположительно в результате разлета осколков.

Тем не менее в ОБСЕ так и не смогли точно ответить на вопрос, что именно взорвалось возле дома.

"Установить боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным", - уточнили в миссии.

Отметим, гибель ребенка произошла 2 апреля в 14 километрах от линии фронта. В условиях нынешнего противостояния эта дистанция считается условно безопасной.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление боевиков о причастности украинских военных к гибели ребенка.