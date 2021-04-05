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Новость о "гибели ребенка на Донбассе": Кремль официально прокомментировал фейк российских СМИ

Новость о "гибели ребенка на Донбассе": Кремль официально прокомментировал фейк российских СМИ
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал фейк боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР" о якобы гибели ребенка "из-за обстрелов ВСУ" в Александровке на Донбассе.

Об этом сообщает РБК.

"Я не имею верифицированной информации о гибели этого ребенка. В то же время у меня нет оснований сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены с самопровозглашенных "республик" на этот счет", - сказал он.

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При этом Песков заявил, что, даже учитывая тот факт, то не знает всех подробностей о «гибели ребенка», не считает что российские пропагандисты могут делать фейковые новости.

Как сообщал "Телеграф", ранее на фоне эскалации военного конфликта на Донбассе, на утро субботы, 3 апреля, боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, из-за чего двое бойцов ВСУ и житель Красногоровки получили ранения.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Боевики, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Фейки.
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