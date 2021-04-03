Страдают не только военные, но и гражданские: появились неутешительные новости с Донбасса

На фоне эскалации военного конфликта на Донбассе, на утро субботы, 3 апреля, боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, из-за чего двое бойцов ВСУ и житель Красногоровки получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также возле Красногоровки (Донецкая область) боевики обстреляли здания жилой инфраструктуры, без раненых из местного населения не обошлось.

"…В результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", - добавляют военные.

Как сообщал "Телеграф", буквально через неделю после смертельного обстрела бойцов ВСУ под Шумами, на утро пятницы, 2 апреля, на Донбассе боевики ранили еще двух украинских военных.

А уже к полудню пятницы. 2 апреля, стало известно об еще одном раненом из рядов ВСУ.