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Новый распятый мальчик? Боевики "ДНР" заявили о смерти ребенка под Горловкой

Новый распятый мальчик? Боевики "ДНР" заявили о смерти ребенка под Горловкой
17:38 Сегодня Телеграф

Обострение ситуации на Донбассе приводит к усилению обстрелов с обеих сторон. 3 апреля оккупанты обвинили украинских военнослужащих в гибели ребенка.

Такое заявление сделали представители группировки "Народная милиция ДНР".

По их словам, в районе населенного пункта Александровское под Горловкой украинскими военными 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка якобы был задействован беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Якобы БПЛА произвел сброс взрывчатки возле жилого дома, что привело гибели ребенка 2016 года рождения и ранению женщины 1954 года.

Отметим, что эту информацию подают подконтрольные оккупантам источники, а в Украине ее пока никак не комментируют.

По словам же заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, все это выглядит на спланированную провокацию, созданную с целью развязать большую войну.

А вот по мнению военного обозревателя Александра Коваленко ("Злой одессит"), жертвы среди мирного населения выгодны самим боевикам. Ведь, по сути, это дает им хороший повод обратиться к Кремлю с просьбой "о помощи".

"А чтобы это обращение было максимально слёзным, жертв должно быть как можно больше. Уверен, в ближайшее время оккупанты на порядок увеличат кровавые провокации против мирного населения. Максимально шокирующие, максимально кровавые", - отмечает эксперт.

В целом ситуация напоминает историю с "распятым мальчиком в Славянске", запущенную российскими пропагандистами в 2014 году. Якобы украинские бойцы распяли трехлетнего ребенка. Подобной агитацией Кремль накручивал население России ехать наемниками на Донбасс.

Напомним, что накануне на Донбассе вследствие обстрелов самих боевиков пострадали двое украинских военных и мирный житель.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Дети, Донбасс, ВСУ, Обстрелы, БПЛА, ДНР, ОРДЛО, Фейки.
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