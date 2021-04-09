"Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России

Россия, вспомнив о массовом убийстве мусульман в Сребренице, посмеялась над всем миром и пытается оправдать возможное военное вторжение в Украину.

Об этом написал у себя в Фейсбук журналист Андрей Цаплиенко.

"Кремль повышает ставки. Информационные атаки со всех калибров. Любимый стиль российской агрессии - назвать жертву убийцей и обвинить в собственных преступлениях. Это очень плохой признак, господа.

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - Дмитрий Козак фактически озвучил намерение ввести российские войска на территорию Украины.

Исторические параллели Кремль выворачивает наизнанку. Они просто смеются со всего мира, ведь все помнят, что именно Россия активно поддерживала Ратко Младича, а, значит, и геноцид боснийских мусульман в Сребренице. А сейчас пытается пристроить свою кровавую историю в Украину, чтобы оправдать возможное вторжение.

Не знаю, какая там будет поддержка союзников, а наши ребята обещали устроить врагу ад, и это меня успокаивает больше, чем все громкие политические заявления", - написал он.

Как сообщалось ранее, политолог Лилия Шевцова объяснила, почему Россия не может просто уйти из Украины и в чем заключается сложность урегулирования конфликта на Донбассе.