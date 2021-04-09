Скачать
Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Планы Кремля в Украине провалились: зачем Путину снова угрожать вторжением в нашу страну
Стерненко отпустили под домашний арест
Стерненко отпустили под домашний арест
В Днепре фура насмерть сбила женщину и, как ни в чем не бывало, поехала дальше (видео, фото)
В Днепре фура насмерть сбила женщину и, как ни в чем не бывало, поехала дальше (видео, фото)
"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)
"Зачем ты это делаешь? - Просто так!": в Крыму школьники избивают крымскотатарскую девочку и снимают это на видео (18+)

"Украина стала для России ловушкой": политолог объяснила, в чем сложность урегулирования конфликта на Донбассе

"Украина стала для России ловушкой": политолог объяснила, в чем сложность урегулирования конфликта на Донбассе
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф Фото: ООС

Политолог Лилия Шевцова объяснила, почему Россия не может просто уйти из Украины и в чем заключается сложность урегулирования конфликта на Донбассе. 

Об этом она написала у себя в Фейсбук.  

"Который день мы обсуждаем, будет ли война между Россией и Украиной. Многие склоняются к тому, что ни одна сторона войны не хочет, но война возможна.

Этот вывод отражает ситуацию "горючей смеси", которая может вспыхнуть в любой момент. Неважно, что стало толчком к очередному срыву перемирия между Украиной и непризнанными республиками и что побудило Россию к демонстрации силы на границе с Украиной. Можно перечислить десяток возможных поводов для эскалации. Тут и стремление президента Зеленского укрепить свою поддержку в стране и возвратить внимание Запада. И попытка Кремля заставить Киев начать реализовывать самоубийственное для него Минское соглашение.

Можно продолжать гадать, что спровоцировало обострение. Важнее осознать причину, которая не позволяет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Причина – в несовместимости структурных основ украинской и российской государственности. Украина может быть суверенным государством (этого хочет большинство украинцев), только дистанцируясь от России. Суверенитет означает движение Украины в Европу. "Гибридный" вариант государственности, при котором контролируемый Москвой Донбасс был бы интегрирован в Украину, превращает страну в "failed state" с российским ошейником.

В свою очередь Россия, сохраняя имперские настроения, не может смириться с украинским само- отсечением. Это лишает Россию роли стержня в евразийском пространстве. Уход Украины непереносим для российской элиты, которая вслед за президентом Путиным считает, что "русские и украинцы- один народ". Следовательно, отсечение части этого народа- удар по российскому государству.

Компромисс по Донбассу между Россией и Украиной может быть достигнут только за счет отказа одной стороны от основы своей государственности. Скорее даже- за счет переформатирования государства! К этому ни одна сторона не готова.

В этой ситуации устойчивое перемирие между Украиной и непризнанными республиками призрачно. Причем, все участники мирного процесса- Германия, Франция, Россия и Украина- проявляют разное понимание Минских договоренностей, которые стали восприниматься, как прикрытие невозможности договориться.

Безопасность и территориальная целостность Украины могут быть гарантированы только ее интеграцией в европейские пространство. Но к этому Европа не готова. Содействие, которое получает Киев от Запада, недостаточно для обеспечения безопасности Украины. Но достаточно для поддержания враждебности России, которая воспринимает суверенитет Украины, как угрозу, а Украину- как поле сдерживания Запада.

Сокращение ресурсов российской системы заставляет Москву активнее прибегать к силовой игре для поддержания державности. Украина остается для Кремля ключевым объектом силового шантажа.

Но шантаж демонстрацией силы требует соотнесения рисков и выгоды. Стратегический ущерб от превращения Украины в антагониста, превышает временную выгоду, которую Москва получает, тормозя развитие суверенной Украины.

Нынешнее обострение конфликта пока играет в пользу Киева, возрождая угасшие было симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность к помощи Киеву.

Россия, напротив, начав играть мускулами и обещая "конец Украины", теряет. Конечно, теряет и проигрывает. Укрепляется сомнение в способности Кремля улаживать конфликты цивилизованным способом и сохраняя достоинство. Агрессивность России вряд ли содействует доверию к ней со стороны соседних государств. Затрудняется возврат России к диалогу с западным миром. Между тем, этот диалог является средством поддержания российской глобальной роли. Формат "Осажденной крепости" губителен для мирового статуса России. России нужен диалог с Западом и для того, чтобы не остаться в одиночестве в тени поднимающегося Китая.

Еще одна неприятность для России - угроза, что сепаратистские режимы Донбасса будут шантажировать Москву, стравливая ее с Киевом и паразитируя на военном конфликте. Хвост вертит собакой- не такая уж редкость в политике.

Конечно, безучастно наблюдать за Украиной, которая выбросила в урну "минский маршрут", Кремль не может. Это удар и по державной гордости, и по самолюбию президента Путина. Но каждый угрожающий рык России, не приводя к желаемому результату, будет повышать градус эскалации. И будет затруднять выход из нее без ущерба для репутации России и ее международного потенциала.

Впрочем, это тупиковая ситуация и для Запада, который не может найти способ урегулировать конфликт в европейском регионе.

Украина стала для России ловушкой: игнорировать ее нельзя, а заставить принять свою правду невозможно. Мы видим конфликт, который стал миной замедленного действия.

Задача сегодня вернуться в Донбассе к перемирию и сосредоточиться на гуманитарных и экономических вопросах жизни населения по обе стороны противостояния. Речь идет о замораживании конфликта, а не о его политическом урегулировании.

А пока несовместимость России и Украины сохраняется, люди по обе стороны платят за нее кровью и жизнью", - написала она. 

Напомним, главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман заявил, что российского президента кроме войны ничего не интересует.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,842

Все по теме:

Украина, Россия, Крым, Донбасс, Блог, Лилия Шевцова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина
02 В Африке нашли 12 обезглавленных туристов - в чудовищном поступке подозревают боевиков ИГИЛ
03 "Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы
04 "Сепарские" танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе
05 Мечта любого подростка: 44-летняя замужняя учительница совратила 12-летнего ученика в РФ (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ивано-Франковская область наконец выходит из &quot;красной&quot; зоны, но ей уже есть замена
Ивано-Франковская область наконец выходит из "красной" зоны, но ей уже есть замена
На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта
На трассе под Киевом перекинулась заполненная цистерна с жидким кислородом: дорога перекрыта
Яхту Медведчука арестовали
Яхту Медведчука арестовали
Умер муж Елизаветы II
Умер муж Елизаветы II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь