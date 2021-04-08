"Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина

Российский социолог и главный исследователь "путинизма" Игорь Эйдман считает, что президента России Владимира Путина кроме войны ничего не интересует, поэтому он устроил обострение на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Путин способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне. Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолетики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучиться, вселять страх, чувствовать себя победителем", - уверен социолог, отметив, что Путина "кроме войны уже ничего не вставляет".

По его словам, в мечтах Путин рисует следующий сценарий: испуганный Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии, а Меркель униженно просит остановить российские танки на границе с Польшей.

"Какая там на ф*г экономика. Плевать ему на нее. Бесноватый готов к любой авантюре", - резюмировал Эйдман.

Как сообщал "Телеграф", ранее Эйдман высказал мнение о любовнице Путина Светлане Кривоногих.